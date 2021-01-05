الحشد العشائري يقتل عنصرين من "داعش" بعملية امنية غربي الانبار

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء حديثة غربي محافظة الانبار مبروك الجغيفي، يوم الثلاثاء، عن مقتل اثنين من عناصر تنظيم "داعش" اثر عملية امنية.

وقال الجغيفي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الحشد العشائري نفذ هجوماً على أوكار داعش في منطقة الشامية، قرب وادي حوران غربي المحافظة".

وأكد الجغيفي، أن "العملية أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش والاستيلاء على اسلحة وعتاد التنظيم"، مشيراً إلى "عدم وجود خسائر تذكر في صفوف قوات الحشد العشائري".

من جانبه أكد القيادي في الحشد العشائري مندول الجغيفي، بأن "الاشتباك مع عناصر داعش دام نحو ثلاث ساعات، وقد تعرض عنصرين من قوات الحشد العشائري إلى بعض الجروح اثر انفجار حزام ناسف خلال الاشتباك".