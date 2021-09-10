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الحشد الشعبي يؤمن خمس مناطق "مهمة" في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-09-10T09:25:05+0000
الحشد الشعبي يؤمن خمس مناطق "مهمة" في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الجمعة، تأمين خمس مناطق قال إنها "مهمة" في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، نقلا عن قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، أن "ساعات الصباح الاولى من انطلاق عملية (ثأر الابطال) شهدت دخول ابطال الحشد الشعبي الى مناطق ( الفيده – وادي الخرش- مكر الذيب – وادي صواب ) والمنطقة المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري الواقعة بين طريق عكاشات والحدود".

وأشار مصلح ، الى ان "عملية (ثأر الابطال) تستمر لعدة ايام لحين تفتيش وتطهير المناطق الغربية للمحافظة الملاصقة للحدود"، مبينا ان "المعلومات الاستخبارية التي لدينا تفيد بوجود عدد من المضافات للعدو في هذه المناطق".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد، انطلاق عملية "ثأر الابطال" الامنية، تستهدف الشريط الحدودي والمناطق الرخوة امنياً بمشاركة 4 الوية من الحشد الشعبي اضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة. 

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