الحشد الشعبي يؤكد وقوع ضحايا بانفجار في قصف صاروخي مسيّر شمالي بابل

شفق نيوز/ أكدت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، وقوع ضحايا وجرحى بانفجار استهدف قوات تابعة له شمالي بابل.

وذكر بيان للحشد: إنه تم "استهداف دوريتين تابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال محافظة بابل بواسطة صواريخ أطلقت من طائرات مسيرة، لم تعرف طبيعته، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين".

وكان مصدر أمني افاد وكالة شفق نيوز بمقتل وإصابة ستة منتسبين من الحشد الشعبي بانفجارات لم تُعرف طبيعتها في مواقع تابعة للحشد شمالي بابل.

بدوره وجهّ محافظ بابل عدنان فيحان، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، باستنفار الفرق الطبية ومستشفى المسيب لإسعاف جرحى قصف الحشد الشعبي بجرف الصخر.