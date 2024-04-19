الحشد الشعبي يؤكد وقوع انفجار في مقر له بـ"كالسو" تسبب بإصابات وخسائر

شفق نيوز/ أكدت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، بوقوع انفجار في مقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع شمال محافظة بابل.

وذكر بيان للهيئة، أن الانفجار تسبب بوقوع خسائر مادية وإصابات، ويتم التحقيق في الحادث.

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز، بتسجيل إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاعدة تم استهدافها بثلاثة صواريخ مجهولة المصدر، مما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من الحشد، وقوع أضرار مادية.