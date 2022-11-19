الحشد الشعبي يؤكد مقتل "داعية داعش"

شفق نيوز/ أكد آمر اللواء 11 بالحشد الشعبي علي الحمداني اليوم السبت، مقتل ما يسمى بـ”الداعية الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي المدعو "أبو حسن النعيمي" خلال العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت اليوم في محافظة ديالى.

ونقل موقع الحشد الشعبي عن الحمداني قوله، إن "العملية الأمنية الواسعة في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم بمحافظة ديالى اسفرت عن العثور على رفات ما يسمى بالداعية الشرعي لفلول داعش الإرهابي المدعو أبو حسن النعيمي والمقاول نتيجة القصف المدفعي".

وأضاف، أن "العملية اسفرت أيضا عن ضبط 20 بندقية نوع (ام سكستين) و30 بندقية نوع (كلاشنكوف) و50 صاروخ نوع كاتويشا و400 قذيفة هاون و15 مضافة، فضلا عن اعتدة مختلفة".

وأوضح الحمداني، أن "العملية امتازت بالنوعية والسرعة"، مشيرا إلى "الدور الكبير الذي لعبه طيران الجيش العراقي خلال العملية الأمنية".

وانطلقت قوات الحشد الشعبي في وقت سابق من اليوم، بعملية تفتيش واسعة من خمسة محاور لمطاردة عناصر داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم في ديالى.

وتضمن المحور الأول للعملية: محور صنديج الذي يقوده اللواء الرابع الحشد الشعبي وقوة من مديرية أمن الحشد الشعبي والمحور الثاني هو محور طريق النياسم الذي يقوده اللواء 11 ضمن قيادة الفرات الأوسط الحشد الشعبي والمحور الثالث هو محور مرصد نارين والذي يقوده اللواء الثالث والعشرون والمحور الرابع هو محور عمر مندان والذي يقوده اللواء الرابع والعشرون والمحور الخامس هو محور ام الحوالي الذي يقوده اللواء 62 مع الاحتفاظ بفوج القوات الخاصة للقيادة كاحتياط.