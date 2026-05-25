الحشد الشعبي يؤكد سقوط ضحية بانفجار داخل قاعدة سبايكر

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، سقوط أحد مقاتليها ضحية إثر انفجار قذيفة هاون ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المقاتلين استشهد نتيجة انفجار قذيفة هاون في قاطع عمليات صلاح الدين"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، لوكالة شفق نيوز بإصابة عناصر في الحشد الشعبي بانفجار قنبرة هاون 60 ملم داخل قاعدة عسكرية سبايكر في محافظة صلاح الدين.

وأشار إلى أن الحادث وقع أثناء قيام المنتسبين بتنظيف أرضية أحد أبراج الحراسة وحرق الحشائش في القاعدة التي تضم عناصر من الجيش العراقي والحشد الشعبي، لافتا إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين، أحدهم بحالة خطرة نتيجة إصابة في الرأس.