الحشد الشعبي يؤكد تعرض مقار له في الانبار وبابل الى قصف أمريكي

شفق نيوز/ أكدت عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي، صباح اليوم الأربعاء، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الانبار وبابل الى قصف جوي امريكي خلفا ضحية واصابات بين صفوف المقاتلين.

وقالت العمليات، في بيان اليوم، إن "القوات الأمريكية تستمر في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأضاف البيان "قد ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي المقاتل (علي انور صبيح الساعدي) ، واصابة اثنين من رفاقه بجروح".

ووفقا للبيان فإنه "في الساعة 0030 ارتكبت القوات الأمريكية اعتداء إجرامي أخر باستهداف مبنى تدريب مقاتلينا ( الكلية العسكرية) في قاطع جرف النصر ، ما أدى الى تدميره والاضرار بالمقرات المجاورة له".