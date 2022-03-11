الحشد الشعبي يؤكد: انفجار يستهدف الجيش في بابل وقمنا بالرد على مصادر النيران

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الجمعة، أن قواته ردت على مصادر نيران قال إنها فُتحت على الجيش العراقي عقب انفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل.

وقالت قيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي / قاطع عمليات جرف النصر، "في تمام الساعة 1900 انفجرت عبوة ناسفة شمال بابل ناحية جرف النصر مستهدفة عجلة مدنية تابعة لمنتسبي الجيش العراقي، اعقبتها رماية من أسلحة خفيفة وعلى اثرها شرعت قوة من قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي بإسناد الجيش العراقي وباقي القطعات الماسكة في القاطع".

وأضافت، "تم الرد على مصادر النيران المباشرة و ملاحقة العناصر الاجرامية الذين فروا تحت وابل من نيران الحشد الشعبي ولا تزال عمليات التمشيط جارية".