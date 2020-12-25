الحشد الشعبي يؤكد انخفاض التعرضات الارهابية في قاطعين ساخنين في ديالى

شفق نيوز/ اكد لواء نداء ديالى للحشد الشعبي، يوم الجمعة، انخفاض التعرضات والهجمات الارهابية في القواطع الممتدة بين قضاء المقدادية وأطراف ناحية المنصورية بنسبة اكثر من 90%.

وقال امر اللواء زحام الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ إن "قطعات اللواء وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية والاستخبارية نجت بتأمين القواطع الساخنة الممتدة بين حوض شمالي المقدادية وشمال شرقي ناحية المنصورية، وتحجيم تحركات عناصر داعش عبر المفارز المتحركة والرصد المستمر بالكاميرات الحرارية الحديثة الى جانب العمليات النوعية المباغتة".

واضاف الجبوري؛ ان "قواطع اطراف المقدادية الشمالية والمنصورية لم تشهد تعرضات ارهابية منذ اشهر عدة، وأصبحت مناطق مغلقة امام اي محاولات لتسلل عناصر داعش الى جانب انتقال دور الحشد من التحصين الى المبادرة والمباغتة والذي أثمر عن تطهير مناطق ومعاقل ساخنة كانت ملاذات دائمة لعناصر التنظيم الإرهابي".

يذكر أن لواء نداء ديالى تأسس بعد احداث داعش عام 2014 وكان تحت مسمى الحشد العشائر والذي قاتل طوعيا ومجانيا لسنوات عدة.

وتتوزع مسؤولياته في اطراف المقدادية والمنصورية وحوض حمرين وصولا الى حدود ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى.