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الحشد الشعبي يوضح ملابسات ما حصل في الكاظمية

Category: أمـن

Date: 2021-11-22T21:05:40+0000
الحشد الشعبي يوضح ملابسات ما حصل في الكاظمية

شفق نيوز/ قالت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي إنها أغلقت، مساء الاثنين، مقرا وهميا ينتحل صفة هيئة الحشد الشعبي في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وأضافت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من المديرية اعتقلت سبعة اشخاص كانوا في المقر، فيما صادرت مجموعة من الاسلحة كانت بحوزة هؤلاء الاشخاص داخل المقر".

وتوعدت المديرية بالقول، إنها "ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسه في انتحال صفة هيئة الحشد الشعبي او الاساءة لهذا الاسم او استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية".

وفي وقت سابق أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوات أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا ينتحل اسما تابعا للحشد الشعبي ضمن مقتربات ساحة عدن في الكاظمية ببغداد".

وأضاف المصدر، "أثناء المداهمة حصل اشتباك بين أمن الحشد ومسلحي المقر ما استدعى تدخل الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء".

وأشار إلى أن "أمن الحشد والفرقة الخاصة اعتقلتا 4 أشخاص وأغلقتا المقر"، مشيرا إلى أن قوة صغيرة من مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية شاركت في العملية.

وتابع المصدر أنه جرى تسليم المعتقلين إلى مديرية أمن الحشد الشعبي باعتبار أن الموضوع يخصه.

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