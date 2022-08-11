سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحشد الشعبي يوضح بشأن نشوب حريق في أحد مقراته ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-11T14:22:23+0000
الحشد الشعبي يوضح بشأن نشوب حريق في أحد مقراته ببغداد

شفق نيوز / أصدر اللواء ١٢ بالحشد الشعبي، الخميس، توضيحاً بشأن الحريق الذي طال إحدى مرابطاته، وتسبب بإصابة أربعة مقاتلين  بحروق، في منطقة جرف النداف جنوبي العاصمة بغداد.

وقال آمر اللواء جبار السويعدي، في بيان أورده موقع "الحشد الشعبي"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تماساً كهربائياً حصل في أحد كرفانات قاطع الفوج الثالث التابع للواء، المرابط على حدود بغداد".

وأضاف السويعدي، أن "الحريق حدث أثناء تبديل الواجبات للقوة المرابطة في منطقة جرف النداف"، لافتاً إلى أن "فرق الإطفاء، في مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، هرعت فوراً وأخمدت الحريق الذي تسبب بحروق بسيطة لأربعة مقاتلين".

related

صور.. اخماد نيران اندلعت "فجراً" داخل مصنع حكومي للزيوت في بغداد

Date: 2021-08-05 06:36:22
صور.. اخماد نيران اندلعت "فجراً" داخل مصنع حكومي للزيوت في بغداد

الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

Date: 2019-11-23 19:57:39
الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

صور.. الدفاع المدني ينقذ سوقاً ببغداد كادت تلتهمه النيران

Date: 2021-05-21 08:41:15
صور.. الدفاع المدني ينقذ سوقاً ببغداد كادت تلتهمه النيران

إخماد حريقين بقاعة رياضة نسوية في أربيل ومبنى تجاري ببغداد (صور)

Date: 2021-06-06 18:23:46
إخماد حريقين بقاعة رياضة نسوية في أربيل ومبنى تجاري ببغداد (صور)

بالصور.. إخماد حريق في معمل يضم مواد كيمياوية ببغداد

Date: 2021-08-27 15:40:35
بالصور.. إخماد حريق في معمل يضم مواد كيمياوية ببغداد

بالصور.. حريق يلتهم مخزناً كبيراً للأدوات المنزلية وسط بغداد

Date: 2021-11-27 14:21:40
بالصور.. حريق يلتهم مخزناً كبيراً للأدوات المنزلية وسط بغداد

الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

Date: 2021-01-21 17:20:34
الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

الدفاع المدني يعلن انقاذ 90 مريضا ومرافقا في حريق مستشفى ابن الخطيب

Date: 2021-04-24 21:37:50
الدفاع المدني يعلن انقاذ 90 مريضا ومرافقا في حريق مستشفى ابن الخطيب