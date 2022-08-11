الحشد الشعبي يوضح بشأن نشوب حريق في أحد مقراته ببغداد

شفق نيوز / أصدر اللواء ١٢ بالحشد الشعبي، الخميس، توضيحاً بشأن الحريق الذي طال إحدى مرابطاته، وتسبب بإصابة أربعة مقاتلين بحروق، في منطقة جرف النداف جنوبي العاصمة بغداد.

وقال آمر اللواء جبار السويعدي، في بيان أورده موقع "الحشد الشعبي"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تماساً كهربائياً حصل في أحد كرفانات قاطع الفوج الثالث التابع للواء، المرابط على حدود بغداد".

وأضاف السويعدي، أن "الحريق حدث أثناء تبديل الواجبات للقوة المرابطة في منطقة جرف النداف"، لافتاً إلى أن "فرق الإطفاء، في مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، هرعت فوراً وأخمدت الحريق الذي تسبب بحروق بسيطة لأربعة مقاتلين".