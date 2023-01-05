الحشد الشعبي ينعى مقاتلا أصيب في معارك 2015

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، وفاة أحد مقاتليه متأثرا باصابة دامت نحو 8 سنوات.

وقالت الهيئة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن صباح كاظم عبد السادة الربيعي، وهو أحد منتسبي مديرية التموين والنقل في معاونية الميرة لرئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي ارتقى، اليوم، بعد تفاقم إصابته أثناء تأدية الواجب المقدس في عمليات تحرير بيجي.

وتقدمت هيئة الحشد، وفق البيان، بالعزاء والمواساة الى ذويه.

وخاضت القوات العراقية بينها الحشد الشعبي معارك تحرير قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، والتي استمرت من أواخر كانون الثاين/ ديسمبر 2014 حتى أواخر تشرين الأول / أكتوبر 2015.

ويقع قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين ويبلغ عدد سكانه نحو 175 ألف نسمة، وسقط بيد عصابات داعش الإرهابية عام 2014 قبل أن يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية.