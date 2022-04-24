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الحشد الشعبي ينعى قائدا له سقط ضحية بإنفجار في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-04-24T11:50:36+0000
الحشد الشعبي ينعى قائدا له سقط ضحية بإنفجار في الأنبار

شفق نيوز/ نعى الحشد الشعبي، يوم الأحد، قائداً له سقط ضحية بانفجار في محافظة الانبار.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تزف القائد ابو حسن الجابري الذي قضى جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة الانبار".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بينهم شرطيان إثر اشتباك مع تنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من عناصر داعش كانوا يستقلون عجلة نوع ( بيك آب)، نفذوا هجوما على إحدى النقاط الأمنية العائدة لقوات الشرطة على الطريق الدولي السريع بالقرب من قضاء الرطبة غربي الانبار".

وبين المصدر، أن "عناصر التنظيم لاذوا بالفرار نحو الصحراء بعد تنفيذهم للعملية، وتم إسعاف المنتسبين والمدنيين الذين تعرضوا لجروح بليغة إثر الاشتباك".

ويأتي الهجوم بعد يوم من انطلاق عملية ( إرادة النصر الثانية ) التي استهدفت داعش بالمناطق الصحراوية المحيطة بالرطبة، وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

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