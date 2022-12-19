الحشد الشعبي ينعى أحد قادته: قضى بجلطة اثناء الواجب

شفق نيوز/ أعلن اللواء 52 في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، أن أحد قادته توفي جراء اصابته بجلطة قلبية عقب الواجب في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن آمر الفوج الثالث في اللواء 25 بالحشد الشعبي صباح مطشر الشمري توفي، اليوم، اثناء الواجب في صلاح الدين.

وبين أن الشمري توفي عقب مشاركته بتنفيذ عملية شرق المحافظة، موضحا أن جلطة قلبية أصابته بعد عودته.

ووصف بيان الحشد، الشمري بأنه "أحد الرجال المجاهدين المخلصين الذين أناروا درب الجهاد".