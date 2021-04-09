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الحشد الشعبي ينجز تطهير 80% لـ"أسخن" حوض في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T09:34:48+0000
الحشد الشعبي ينجز تطهير 80% لـ"أسخن" حوض في ديالى

شفق نيوز / أكد الحشد الشعبي في ديالى، يوم الجمعة، تطهير 80% من عمليات تطهير حوض شمالي جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ مصدر في قيادة عمليات الحشد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن والحشد الشعبي تمكنت من تطهير 80% من مناطق حوض شمالي جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة"، مبينا أن "العمليات أسفرت عن تطهير 6 قرى وضبط وتدمير 12 مضافة لداعش تحوي أسلحة ومعدات حربية ولوجستية إلى جانب إحباط مخططات وعمليات لاستهداف المناطق السكنية في شمالي جلولاء وأطراف خانقين".

وأضاف المصدر، أن "عمليات فتح الممرات الأمنية وتجريف بعض أطراف البساتين تمت بموافقة المزارعين وأوامر من القيادات الأمنية لكشف المنطلقات والاوكار التي كانت مصدر للهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة".

ولفت إلى أن "مناطق شمالي جلولاء لم تسجل أي هجمات أو حوادث إرهابية منذ بدء عمليات التطهير والتمشيط الميداني منذ نحو شهر بعدما كانت مسسرحا لهجمات الهاونات والعبوات الناسفة وقنص المزارعين".

وتواصل قوات الأمن والحشد الشعبي عمليات تطهير حوض شمالي جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة، من أوكار وبؤر داعش، رغم جملة من الاعتراضات الشعبية على عمليات التجريف وفتح ممرات داخل البساتين.

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