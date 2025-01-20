الحشد الشعبي ينتشر في الطارمية.. صور

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الإثنين، عن تنفيذ خطتها الخاصة بـ"الزيارة الرجبية" في العاصمة، ضمن قيادة عمليات مناطق حزام بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية، شرعت قوة من اللواء 12 ضمن قيادة عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي، بعملية الانتشار الأمني في قضاء الطارمية، (شمال بغداد) للمشاركة في تأمين القاطع خلال ايام الزيارة".

وأضافت أن "قوة خاصة من اللواء المذكور بالاشتراك مع باقي الأجهزة الأمنية، وسعت انتشارها على الطرق المؤدية ضمن قاطع المسؤولية، لتأمين الأجواء على المواكب الحسينية والزائرين".

وكان قائد عمليات بغداد الفريق ركن وليد خليفة، أعلن يوم الإثنين، الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية، في مدينة الكاظمية ببغداد تشمل تأمين طرق الزائرين من الانطلاق من محافظاتهم إلى الكاظمية، وشملت 42 محورا في الكرخ والرصافة".