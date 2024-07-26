الحشد الشعبي يلغي قيادة عمليات محور الشمال "قوة التركمان"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الحشد الشعبي، يوم الجمعة، بأن قراراً صدر بإلغاء قيادة عمليات محور الشمال "قوة التركمان" المتمركزة في محافظتيّ كركوك وصلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "القرار صدر من رئاستيّ هئية الحشد الشعبي والأركان بإلغاء قيادة عمليات محور الشمال (قوة التركمان) التي كان يرأسها أبو رضا النجار والتي تنتشر تشكيلاتها وألويتها في محافظتيّ صلاح الدين وكركوك".

وأضاف المصدر أن "القرار صدر من رئاسة هيئة الحشد من دون تحديد الأسباب الموجبة لإلغاء قيادة العمليات".

وتشكلت قوة الحشد التركماني "محور الشمال" بالتزامن مع قرار تشكيل هئية الحشد الشعبي عندما احتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي العديد من المحافظات وسيطروا عليها.

وتتولى قوة الحشد التركماني حماية المناطق التركمانية في صلاح الدين وكركوك وشاركت في العديد من معارك تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش في صلاح الدين وكركوك ونينوى.