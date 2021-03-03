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الحشد الشعبي يكشف 40 هدفا استخباريا في عملية عسكرية بكركوك

Category: أمـن

Date: 2021-03-03T11:44:03+0000
الحشد الشعبي يكشف 40 هدفا استخباريا في عملية عسكرية بكركوك

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الأربعاء، ان عملية "ثأر الشهداء" التي اطلقت اليوم تهدف الى تدمير مقرات داعش الرئيسة جنوب غرب كركوك.

وقال الكوفي ان ”الحشد الشعبي وبمشاركة القوات الأمنية والوحدات الساندة شرعت بعملية واسعة لملاحقة فلول داعش وتدمير مقراته الرئيسة جنوب غرب كركوك”، لافتا الى ان “هناك اكثر من 40 هدفا استخباريا تعمل القوات على تدميها ضمن نطاق العمليات الأمنية في كركوك”.

وأضاف ان “القوات المشاركة تتقدم وفق الخطط المرسومة من 10 محاور لتحقيق أهدافها جنوب غرب كركوك “، مبينا ان “المساحة الكلية للعمليات تقدر بأكثر من 3 الاف كيلو متر مربع”.

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