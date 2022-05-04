الحشد الشعبي يكشف أسباب الاشتباكات بين الجيش و"اليبشه" في سنجار

شفق نيوز/ كشف الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، عن أسباب اندلاع الاشتباكات بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني "اليبشه" في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال آمر فوج لالش التابع للحشد الشعبي في سنجار خال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الاشتباكات كان على نقاط عسكرية تابعة لليبشه في جنوب سنجار". وأوضح، أن "قوات حماية سنجار رفضت تسليم النقاط العسكرية للجيش الذي قرر استعادة تلك النقاط بالقوة".

واستغرب علي، شن الجيش هجوما على قوات اليبشة في حين ان نقاطا مشتركة بين اليبشه والجيش مازالت موجودة في خانصور وكوهبل".

وطالب علي الايزيديين بـ"طرد قوات الجيش وفوج 80 للحشد من داخل سنونى ودوكرى".

وأفاد مصدر أمني، امس الثلاثاء، بأن مقاتلين من القومية العربية ضمن وحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني، رفضوا القتال ضد الجيش العراقي في قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المئات من هؤلاء ألقوا أسلحتهم وسلموها للجيش العراقي، وتركوا صفوف وحدات حماية سنجار، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية اشتباكات بين الجيش والوحدات الموالية للعماليين".

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.