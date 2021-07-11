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الحشد الشعبي يكشف حقيقة قصف عناصره لقاعدة أمريكية في سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-07-11T09:51:23+0000
الحشد الشعبي يكشف حقيقة قصف عناصره لقاعدة أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ كشف القيادي في الحشد الشعبي قصي الأنباري، اليوم الأحد، حقيقة شن عناصر في الحشد هجوم بقذائف الهاون على قاعدة أميركية في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وقال الأنباري، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن قيام عناصر في الحشد الشعبي بقصف قاعدة أميركية في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، غير صحيحة اطلاقا، وهي شائعات تهدف الى خلط الأوراق والتشويش".

وبين أن "الحشد الشعبي، لا يمكن للحشد القيام بأي أعمال عسكرية خارج الأراضي العراقية، فأن مهمته حفظ أمن الحدود العراقية – السورية، ولا يمكن لأي جهة القيام بأي عملية قصف خارج الحدود العراقية سواء ضد القوات الامريكية او غيره، فالحشد قوة رسمية تتحرك وفق اوامر القائد العام للقوات المسلحة حصراً".

و كان التلفزيون السوري، نقل ليلة الأحد، عن وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي العراقي، بأنه عناصره شنوا هجوما بقذائف الهاون على قاعدة أميركية في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

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