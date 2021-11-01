الحشد الشعبي يكشف تفاصيل قتل واسر 5 دواعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن اللواء التاسع من الحشد الشعبي المرابط شرقي صلاح الدين يوم الاثنين، قتل 4 عناصر من داعش وأسر خامس بكمين محكم.

وقال الناطق باسم اللواء ابو حسين الجنابي لوكالة شفق نيوز؛ ان قوة خاصة من اللواء وبعمليات رصد ومتابعة مستمرة نصبت كمينا محكما لمجموعة من عناصر داعش خلال محاولة مرورهم في قاطع العيث شرقي صلاح الدين وتمكنت من قتل 4 عناصر وأسر خامس.

واضاف ان العملية نفذت دون أي خسائر أو اصابات بصفوف عناصر الحشد بفعل الكمين المحكم الذي نفذته.

واكد الجنابي؛ استمرار عمليات الرصد والمراقبة لاي تحركات مريبة لعناصر داعش الارهابية لمنعها من تنفيذ هجمات ارهابية او تعرضات تستهدف القطعات الامنية او المناطق السكنية.

وكانت قيادة عمليات صلاح الدين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم؛ مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش وأسر عنصر رابع.