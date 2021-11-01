سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحشد الشعبي يكشف تفاصيل قتل واسر 5 دواعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-11-01T07:43:04+0000
الحشد الشعبي يكشف تفاصيل قتل واسر 5 دواعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن اللواء التاسع من الحشد الشعبي المرابط شرقي صلاح الدين يوم الاثنين، قتل 4 عناصر من داعش وأسر خامس بكمين محكم.

وقال الناطق باسم اللواء ابو حسين الجنابي لوكالة شفق نيوز؛ ان قوة خاصة من اللواء وبعمليات رصد ومتابعة مستمرة نصبت كمينا محكما لمجموعة من عناصر داعش خلال محاولة مرورهم في قاطع العيث شرقي صلاح الدين وتمكنت من قتل 4 عناصر وأسر خامس.

واضاف ان العملية نفذت دون أي خسائر أو اصابات بصفوف عناصر الحشد بفعل الكمين المحكم الذي نفذته.

واكد الجنابي؛ استمرار عمليات الرصد والمراقبة لاي تحركات مريبة لعناصر داعش الارهابية لمنعها من تنفيذ هجمات ارهابية او تعرضات تستهدف القطعات الامنية او المناطق السكنية.

وكانت قيادة عمليات صلاح الدين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم؛ مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش وأسر عنصر رابع.

related

هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

Date: 2021-10-26 05:56:13
هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2019-10-26 22:06:15
الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

احباط هجوم جديد لداعش كان يهدف لفتح ثغرة في محافظتين

Date: 2019-12-03 11:27:02
احباط هجوم جديد لداعش كان يهدف لفتح ثغرة في محافظتين

انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

Date: 2019-09-16 07:41:28
انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

Date: 2021-02-02 19:59:54
جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

فصائل بالحشد الشعبي تلجأ لـ"خطة استباقية" تجنباً لاستهدافها جوياً

Date: 2019-07-28 12:05:30
فصائل بالحشد الشعبي تلجأ لـ"خطة استباقية" تجنباً لاستهدافها جوياً