الحشد الشعبي يكشف تفاصيل ضربة القائم ويعلن الحصيلة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الاثنين، مقتل ستة منتسبين وإصابة أربعة آخرين بقصف أثناء تأدية الواجب الرسمي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سيطرة الشهيد حيدر في قضاء القائم تعرضت إلى قصف صهيوني غادر استهدف موقعاً أمنياً رسمياً تابعاً لهيئة الحشد الشعبي".

وأشارت إلى أن "الاعتداء أسفر عن استشهاد ستة من المجاهدين وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، أثناء أدائهم واجبهم في حماية الأرض والسيادة".

وأضافت: "وقد تعرّض الشهداء والجرحى لهذا الاعتداء الآثم أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، في إطار اعتداءات متكررة استهدفت قواتنا الأمنية البطلة خلال الأيام الماضية".

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز، الاثنين، بمقتل سبعة منتسبين من الحشد وإصابة 13 آخرين بضربة جوية يعتقد أنها أميركية في القائم.

وتعرضت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق خلال الأيام الماضية لضربات جوية لم تُعرف هويتها، بالتزامن مع هجمات مماثلة طالت مواقعاً لهذه القوات في محافظات أخرى.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت الخميس الماضي، أن مقراتها في عدة محافظات عراقية تعرضت لـ32 ضربة جوية منذ بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 27 من عناصرها وإصابة 50 آخرين.

بدورها أعربت قيادة العمليات المشتركة، الخميس الماضي، عن قلقها واستنكارها للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أدائهم واجباتهم ضمن قواطع المسؤولية إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المعتدية مسؤولية تداعيات تلك الهجمات.

وتأتي هذه الضربات في العراق في سياق تصعيد إقليمي أوسع بدأ بشن إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.