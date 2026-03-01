الحشد الشعبي يكشف تفاصيل استهداف القائم: 15 ضحية ومصاباً بضربتين

شفق نيوز- بغداد

كشف الحشد الشعبي، فجر اليوم الاثنين، عن تفاصيل ضربة القائم وعدد الضحايا فيها.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في انتهاكٍ صارخٍ للسيادة العراقية واعتداءٍ آثمٍ جديد، أقدمت القوات الأمريكية–الصهيونية على استهداف النقاط الأمنية المنتشرة ضمن قاطع عمليات القائم بسلسلة غاراتٍ جويةٍ متتالية، ما أسفر عن استشهاد مجموعةٍ من المجاهدين وجرح آخرين".

وأضافت "عقب تجمّع الإخوة لنجدة المصابين وإسعافهم، عاود الطيران استهداف الموقع بضربةٍ أخرى، في تصعيدٍ خطيرٍ يُجسّد إصرار المعتدين على سفك الدماء، ما أدى إلى ارتقاء أربعة مجاهدين وإصابة أحد عشر آخرين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، تعرض نقطة تابعة للحشد الشعبي/ اللواء (45) إلى قصف جوي بضربتين في منطقة عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.