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الحشد الشعبي يقول إنه أحبط هجوماً صاروخياً على قوات البيشمركة

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T14:18:05+0000
الحشد الشعبي يقول إنه أحبط هجوماً صاروخياً على قوات البيشمركة

شفق نيوز/ قال مسؤول في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، إن قواته أحبطت هجوماً صاروخياً على قوات البيشمركة شمال غرب كركوك.

ونقل بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، عن، آمر فوج المهمات الخاصة بقيادة محور الشمال للحشد الشعبي علي محمد قوله، إن "قوة من فوج المهمات الخاصة بقيادة محور الشمال للحشد الشعبي اسهمت بشكل فعال في تفكيك الصواريخ ومنصاتها التي تم العثور عليها قرب ناحية التون كوبري والتي كانت مهيأة لاطلاقها على مواقع قوات البيشمركة المحاذية لنقاط الجيش والحشد الشعبي".

وأضاف أنه "تم استنفار قوات الحشد الشعبي وبالتعاون مع قوات الجيش العراقي والقوات الأمنية لتفكيك تلك المنصات واحباط فتنة أراد الأعداء خلقها".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط خمسة صواريخ نوع "غراد"  ومنصات إطلاق في التون كوبري شمالي محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ضبط الصواريخ تم بناء على معلومات استخبارية وردت إلى استخبارات ومكافحة إرهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك".

وأوضحت أن "هذه الصواريخ كانت جاهزة للاطلاق، في قرية احصار التابعة الى ناحية كوبري بمحافظة كركوك"، وتم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات".

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