الحشد الشعبي يقتل 3 عناصر من داعش قرب مطار "جنيف"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، يوم الجمعة، أن قوة من الفوج السادس ضمن اللواء 57 بالحشد، تمكنت من قتل ثلاثة عناصر في تنظيم "داعش" قرب مطار جنيف جنوب غرب محافظة نينوى.

وذكر بيان صادر عن المديرية أنه جاء ذلك بناءً على معلومات استخبارية موثوقة عن وجود نفق يختبئ فيه عدد من عناصر "داعش" قرب مطار جنيف جنوب غرب نينوى (30 كم عن قضاء الحضر)، حيث تمت محاصرتهم في مضافتهم وقتل ثلاثة عناصر إرهابية من فلول "داعش".

يأتي هذا في وقت أفادت فيه قيادة العمليات المشتركة، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بقصف جوي نفذتها المقاتلات الحربية العراقية أمس في محافظة كركوك.