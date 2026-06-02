الحشد الشعبي يقتل 3 "دواعش" غربي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن قتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" في صحراء المحافظة بعملية أمنية.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من قيادة عمليات نينوى تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من "فلول داعش الإرهابي في صحراء البعاج".

وبينت أن ذلك جاء خلال عملية امنية محكمة ونوعية بإشراف وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي.

بدوره أوضح مصدر أمني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، أن "العملية نُفذت من قبل قطعات الحشد الشعبي وبإشراف قيادة عمليات نينوى، ضمن الجهود المستمرة لملاحقة فلول التنظيم في المناطق الصحراوية والنائية".

وأضاف أن "العملية جاءت ثأراً لشهداء جهاز مكافحة الإرهاب الذين سقطوا خلال الواجبات الأمنية الأخيرة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش بعد اشتباكات في المنطقة".