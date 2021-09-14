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الحشد الشعبي يفصح عن خطة ثلاثية لتأمين الزيارة الأربعينية

Category: أمـن

Date: 2021-09-14T16:13:57+0000
الحشد الشعبي يفصح عن خطة ثلاثية لتأمين الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أفصح الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، عن خطة الزيارة الاربعينية التي تصادف في العشرين من شهر صفر، مشيرا الى انها خطة أمنية واستخبارية وصحية.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، شارك في الاجتماع التمهيدي الأول لتأمين ذكرى أربعين الإمام الحسين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية ببغداد".

وأضاف أن "الاجتماع عقد برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وحضور رئيس اركان الجيش العراقي ونائب قائد العمليات المشتركة، بهدف تأمين وخدمة ذكرى الأربعين في منطقة الفرات الأوسط لإنجاح الزيارة المليونية".

ومن المقرر أن تبدأ الخطة من يوم الجمعة المصادف ١٧ أيلول الجاري بمشاركة القوات الأمنية والحشد الشعبي والوزارات الخدمية الساندة وبتنسيق جميع المحافظات الجنوبية والوسطى، وفقا للبيان.

وتتضمن الخطة الأمنية والاستخبارية مسك وتأمين الطرق الرئيسة والفرعية والمنشآت الحيوية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ومحطات النقل والمواكب الحسينية.

واشار اعلام الحشد الى أن "الجهات المعنية ضمن الخطة تقوم بتوفير الخدمات الأساسية مثل توفير الطاقة الكهربائية و النقل والوقود والمياه وبقية الخدمات، والعمل على استقبال ومنح سماة الدخول للزوار العرب والاجانب عبر المنافذ الجوية والحدودية".

كما ترافق الخطة لامنية والخدمية خطة وقائية وصحية شاملة تعتمد الجهد الطبي الواسع بالتزامن مع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا،حيث تم تخصيص بطاقات أمنية و صحية لخدمة المواكب.

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