الحشد الشعبي يفتتح معسكرا بأسم "ابو مهدي المهندس" في مطار كركوك

شفق نيوز/ افتتح الحشد الشعبي، اليوم السبت، معسكرا له بأسم نائب رئيس هيئته السابق "ابو مهدي المهندس" داخل مطار كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في كركوك، إن "الافتتاح حضره ابو رضا النجار مسؤول محور الشمال في الحشد، و ابو ثائر البشيري معاون قائد العمليات المشتركة وامري الالوية والأفواج للحشد الشعبي وشيوخ العشائر".

وقُتل المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني ورفاقهما مطلع العام الحالي بضربة جوية امريكية عبر طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

ومحافظة كركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، وتمتلك مخزونا هائلا من النفط.