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الحشد الشعبي يغلق مقارا مخالفة في العاصمة بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-15T21:56:42+0000
الحشد الشعبي يغلق مقارا مخالفة في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية امن الحشد الشعبي يوم الاربعاء اغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في العاصمة بغداد خلال الايام الماضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عدد المقرات التي اغلقها امن الحشد ستة  مقرات في مناطق الكرادة والجادرية ببغداد وتم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين.

واوضح البيان ان هذا الاجراء يُعتبر روتينيا وياتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو بمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام.

واستطرد البيان بأنه "لا صحة لما يتم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار ملفقة التي اشارت الى مقتل افراد او ان العملية جاءت لاسباب سياسية او جنائية او غيرها وانها لا تعدوا كونها  عمليات انضباطية".

واعتقلت قوة من أمن الحشد الشعبي، يوم الاثنين، قائد سرايا الخراساني من داره ببغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة من أمن الحشد الشعبي قامت باعتقال علي الياسري الأمين العام لسرايا الخراساني وعائلته وعدد من أفراد السرايا.

وأضاف المصدر؛ أن القوة سيطرت على مقر اللواء العسكري التابع للسرايا ووضعت نقطة تفتيش عند مدخل اللواء بمنطقة الجادرية.

ولسرايا الخراساني لواء يعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي، بأمر ة حامد الجزائري الذي اعتقل من قبل امن الحشد قبل ايام قلائل.

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