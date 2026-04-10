الحشد الشعبي يعلن مقتل وإصابة 350 عنصراً منذ بدء الحرب الأميركية الإيرانية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 350 من عناصرها منذ بدء الحرب الأميركية الإيرانية في 28 شباط/ فبراير 2026.

وذكر الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حصيلة العدوان الصهيو-أميركي على العراق (شهداء وجرحى الحشد الشعبي) من 28 شباط/ فبراير الماضي إلى 8 نيسان/ أبريل الجاري نحو 80 شهيداً، وأكثر من 270 جريحاً".

وكانت مقرات ومواقع الحشد الشعبي في مختلف المحافظات العراقية قد تعرضت إلى قصف شبه يومي خلال الحرب الأميركية الإيرانية في 28 شباط/ فبراير 2026.

ونالت محافظات الأنبار ونينوى وبابل الحصة الأكبر من هذه الهجمات التي تتجه أصابع الاتهام فيها نحو الجانب الأميركي بحسب بيانات رسمية لهيئة الحشد الشعبي ومسؤولين وسياسيين عراقيين.

ومنذ بدء الحرب "الأميركية–الإسرائيلية"، دخلت العديد من الفصائل العراقية التي تنضوي تحت ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية" على خط المواجهة، ونفذت عشرات العمليات التي استهدفت مواقع أميركية داخل البلاد، وفي عدة دول خليجية، إضافة إلى الأردن، فيما تعرضت مقرات أمنية وخاصة التابعة للحشد الشعبي لعمليات قصف أسفرت عن سقوط ضحايا.

يشار إلى أن السلطات العراقية، قد حذرت في وقت سابق، من تداعيات استهداف مواقع عراقية وذلك بعد تعرض مقرات للحشد الشعبي للاستهداف، في حين نددت بما اسمته بـ"الاعتداء غير المسوغ" الذي تتعرض له إيران من قبل الولايات المتحدة واسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/ فبراير الماضي، هجوماً على إيران، ما أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس الجاري اتسعت رقعة النزاع الإقليمي لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله على خط المواجهة.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي– الإسرائيلي"، ما أدى إلى تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.

وفي فجر الأربعاء الماضي (8 نيسان/ أبريل الجاري) أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موافقته على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، بعد طلب من القيادة الباكستانية، مع اشتراط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.