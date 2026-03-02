الحشد الشعبي يعلن مقتل وإصابة منتسبين باستهداف جرف الصخر ببابل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، عن مقتل منتسب وإصابة آخر، بالضربة الجوية التي استهدفت جرف الصخر في بابل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في جريمةٍ جديدة تُضاف إلى سجل جرائم القوات الصهيوأمريكية المتكررة، أقدمت القوات الأمريكية عند الساعة(2:20م) من يوم ظهر اليوم على تنفيذ قصف جوي غادر استهدف أحد المقرات الأمنية ضمن قاطع جرف النصر في محافظة بابل".

وأضافت "أسفر هذا الاعتداء الآثم عن ارتقاء المجاهد (ليث يحيى نعمة) شهيدًا، وإصابة مجاهد آخر بجروح متوسطة، حيث تم إخلاؤه من قبل مفارز الإسعاف إلى مستشفى المسيب العام لتلقي العلاج".