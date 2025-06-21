الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد قادته بغارة اسرائيلية في إيران

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات واسط في الحشد الشعبي، يوم السبت، عن مقتل القيادي فيها حيدر الموسوي، بضربة إسرائيلية في إيران.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائد عمليات واسط وأمر اللواء الرابع عشر في هيئة الحشد الشعبي احمد خضير المكصوصي، ينعى باستشهاد بطل من أبطالنا، القائد حيدر الموسوي، الذي ارتقى على الشريط الحدودي العراقي – الإيراني".

وأضافت أن "نبتهل إلى الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويحشره مع محمد وأهل بيته الطاهرين، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وكانت إسرائيل، أعلنت عن اغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، بضربة جوية في إيران، وهو أبو علي خليل، وكان برفقته القيادي في كتائب سيد الشهداء حيدر الموسوي.