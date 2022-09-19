الحشد الشعبي يعلن حصيلة عملياته بجزيرة الحضر ويؤكد نجاحها بتأمين "عمق الصحراء"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، يوم الإثنين، عن حصيلة عملياتها للأيام الماضية في جزيرة الحضر، مؤكدة نجاح العمليات بتأمين نينوى وعمق الصحراء من الإرهاب.

وقال رئيس أركان القيادة مصطفى العوادي في مؤتمر صحفي، "انطلقت قوة من اللواء 44 بالحشد بإسناد قيادة العمليات والمعاونيات والمديريات ومنها الاستخبارات ومقاومة الدروع والأمن والمتفجرات وهندسة الميدان والإعلام واللواءان 21 و25 وفوج المهمات الخاصة والجيش وطيران الجيش بالعمليات التي استمرت لعدة أيام"، مبينا ان "العمليات انطلقت استنادا على معلومات استخبارية عن تسلل مجاميع داعش من الجانب السوري إلى عمق الصحراء بين نينوى وصلاح الدين والانبار".

وأضاف ان "العمليات نجحت بقتل مجموعة كبيرة من داعش والاستيلاء على عجلاتهم وعبوات ناسفة كانت معدة للتفجير"، مشيرا الى "النجاح ببسط الأمن بجزيرة الحضر وتأمين نينوى بالكامل". ولفت الى "اعتماد الحشد على معلومات المواطنين المهمة والتي تعكس الثقة الكبيرة بين المواطن والحشد والأجهزة الأمنية".

وطمأن العوادي أهالي نينوى بـ"عدم قدرة العدو على مهاجمة المدن مجددا"، مؤكدا ان "زمام المبادرة بيد الحشد والقوات الأمنية التي تشن عمليات استباقية باستمرار لإنهاء فلول داعش المتبقية بالصحراء".