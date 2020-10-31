الحشد الشعبي يعلن حصيلة انفجار الانبوب في محافظة المثنى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، عن حصيلة انفجار الانبوب الناقل للغاز في محافظة المثنى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أنبوبا ناقل للغاز انفجر اليوم السبت على الطريق الدولي السريع شمال محافظة المثنى وقد أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في الحشد الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة".

وأفاد شهود عيان يوم السبت بوقوع انفجار هائل لأحد انابيب نقل النفط الاستراتيجية في محافظة المثنى قرب احد مقار لواء انصار المرجعية/هيئة الحشد الشعبي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار وقع في منطقة "مسيعيدة" على الطريق السريع الدولي في المثنى بقضاء الرميثة شمالي المثنى.

في غضون ذلك كشف مصدر أمني مسؤول عن مصرع مدنيين اثنين واصابة 26 اخرين بينهم 11 عنصرا من الحشد الشعبي اضافة الى تضرر سيارتين مدنيتين جراء انفجار الأنبوب.