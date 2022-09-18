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الحشد الشعبي يعلن حصيلة اشتباكات الحضر 

Category: أمـن

Date: 2022-09-18T17:52:26+0000
الحشد الشعبي يعلن حصيلة اشتباكات الحضر 

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في وقت سابق بمنطقة الحضر جنوب الموصل مركز محافظة نينوى. 

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي تمكنت من قتل سبعة عناصر من فلول داعش الارهابي خلال الاشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي في جزيرة الحضر".

وبين أن الاشتباكات أسفرت عن "استشهاد" أحد مقاتلي اللواء واصابة ثمانية آخرين جراء انفجار حزامين ناسفين خلال محاولة اقتحام نفق تابع لـ"داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من منتسبي الحشد الشعبي قتلا، فيما أصيب خمسة آخرين نتيجة اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش ضمن جزيرة الحضر إلى الجنوب من الموصل. 

فيما قال الحشد الشعبي في بيان إن "قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي وبالتعاون مع قوة من الفرقة 20 ضمن قيادة عمليات نينوى ومديريات الاستخبارات والمعلومات / ومديرية الأمن تمكنت من محاصرة نفق لفلول داعش الإرهابي في عمق صحراء الحضر جنوب الموصل".

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