الحشد الشعبي يعلن إحباط تسلل لعناصر من داعش بينهم انتحاريون شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي التصدي لمحاولة تسلل عدد من عناصر تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكر بيان لهيئة الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مقطع فيديو أظهر محاولة مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي التسلل الى نقاط اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد قبل ان يتم التصدي لهم".

وأضاف "يقدر عدد “الدواعش” الارهابيين الذين حاولوا التسلل بـ 13 عنصرا بينهم عناصر انتحارية، حيث اقتربت بمسافة 700 متر، وقامت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي بالتصدي لهم، مما أجبرهم على الفرار".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أفاد مصدر أمني، بتعرض نقاط للحشد الشعبي في الطارمية شمالي العاصمة بغداد لهجوم ناري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدفعية اللواء 12 في الحشد الشعبي ردت على مصدر نيران يعتقد انها لداعش ضمن قضاء الطارمية".