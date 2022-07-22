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الحشد الشعبي يعلن تنظيم استعراض عسكري "كبير" غداً السبت

Category: أمـن

Date: 2022-07-22T08:14:23+0000
الحشد الشعبي يعلن تنظيم استعراض عسكري "كبير" غداً السبت

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا المنظمة للاستعراض العسكري في هيئة الحشد الشعبي، انطلاق فعاليات الاستعراض العسكري الكبير لقوات الحشد غداً السبت، لمناسبة العيد السنوي الثامن لذكرى التأسيس وانطلاق عمليات تحرير المدن العراقية من قبضة داعش.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستعراض سينظم بمشاركة عدد من صنوف القوات المسلحة من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، في معسكر (الشهيد أبو منتظر المحمداوي) في محافظة ديالى، غداً السبت".

وتشكل الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.

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