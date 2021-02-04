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الحشد الشعبي يعلن تفاصيل مقتل "والي شمال بغداد والكرمة" بداعش

Category: أمـن

Date: 2021-02-04T15:29:22+0000
الحشد الشعبي يعلن تفاصيل مقتل "والي شمال بغداد والكرمة" بداعش

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي، يوم الخميس، عن تفاصيل مقتل ما يسمى "والي شمال بغداد والكرمة" في تنظيم داعش.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة المهمات الخاصة التابعة للواء 27 بالتعاون مع قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في منطقة مقالع (بني زيد) جزيرة الكرمة".

واوضحت أن "، حيث قتل في الاشتباك والي شمال بغداد والكرمة المدعو (مهند احمد حبيب) والارهابي (عمر عبد كسار) وهو عنصر بالتنظيم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن قائد عمليات الانبار، اللواء الركن ناصر الغنام عن قتل ارهابيين انتحاريين اثنين في منطقة الزجالبة في جزيرة الكرمة شرقي المحافظة.

وأفاد مصدر في شرطة الانبار غربي العراق، في وقت سابق اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم "داعش" في قضاء الكرمة شرقي الانبار، مشيرا الى مقتل عنصرين من تنظيم داعش كحصيلة أولية إثر الهجوم.

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