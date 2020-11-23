الحشد الشعبي يعلن "تدمير" تجمع لداعش في حاوي العظيم بديالى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، تدمير تجمع لعناصر تنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى.

وذكر بيان لمديرية إعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، دكت "تجمعا لعناصر داعش في حاوي العظيم في ديالى".

وأشار البيان إلى أن "مفارز سلاح مدافع الـ١٠٦ للكتيبة تمكنت من دك وتدمير أهداف داعش في منطقة حاوي العظيم بعد رصد تحركاتهم ومتابعتهم من قبل قوات المرابطة هناك".

ولفت إلى أن "الوحدات المرابطة للسلاح المباشر والموجه التابعة لمقاتلة الدروع، تواصل التصدي لمحاولات داعش للتسلل لاستهداف قاطع المسؤولية في ديالى".