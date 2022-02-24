الحشد الشعبي يعلن القبض على "ارهابي" في نينوى

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، القبض على مطلوب وفق المادة أربعة إرهاب بمحافظة نينوى.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي بعد ملاحقة وتعقب في محافظة نينوى، موضحا أن عملية القبض جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تنفيذ أمر اعتقال المتهم (م. خ) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالاشتراك مع قوة من عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي.