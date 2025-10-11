الحشد الشعبي حول اعتقال القيادي البعثي: مرتبط بامين سر الحزب

شفق نيوز- بغداد

أصدر الحشد الشعبي، مساء يوم السبت، بياناً حول اعتقال قيادي بعثي بارز، مؤكداً انه يرتبط بـ "أمين سر قيادة الحزب".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات نفذت عملية نوعية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو عبد الرزاق حسج عوده، أحد القياديين البارزين في حزب البعث المحظور، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأسابيع".

وأضاف البيان، أن "المدعو أعلاه كان عنصراً فاعلاً في الأجهزة القمعية للنظام المباد، وتورط بارتكاب جرائم بشعة بحق أبناء الشعب، من بينها المشاركة في إعدام عدد من الأبرياء، بينهم أربعة أشقاء، كما ثبت انخراطه في أنشطة محظورة وتمس أمن الدولة، إلى جانب ارتباطه بأمين سر قيادة الحزب البائد، واستمراره في التواصل مع عناصر بعثية تنشط في الخفاء لزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة".

ودعت الهيئة، بحسب البيان، ذوي الضحايا والمتضررين إلى "التوجه نحو المؤسسات القضائية المختصة لتقديم الشكاوى الرسمية بحق هذا المجرم، تمهيداً لمحاكمته أمام الجهات المختصة لينال العقاب العادل الذي يستحقه".

وجاء البيان، عقب اعلان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الأمنية مع قيادة شرطة ذي قار نفدت عملية استخبارية محكمة تمكنت من اعتقال عدد من قيادات حزب البعث "الكبيرة" في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

كما قالت الهيئة في بيان ورد للوكالة في وقتها، إن "العملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في مدينة الناصرية خلال السنوات الأخيرة، وجاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات بعض العناصر التي كانت تعمل على إعادة تنظيم نشاط الحزب المحظور سراً".