الحشد الشعبي يعلن "احالة" "إرهابيين" إثنين إلى الاعدام

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، عن إحالة "الارهابيين" اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد الى الإعدام.

وذكر بيان للحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابيين تم اعتقالهما في وقت سابق في عملية نوعية خاصة وتم إكمال اوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ضمن قانون مكافحة الارهاب".

ولفت البيان الى أن "الارهابيين كانا قد انتميا إلى تنظيم داعش وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعداً للارهابي (ابو حسن الغريباوي) والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم.

وفي 21 كانون الثاني 2021 سقط 32 مدنيا ضحية ، وأصيب أكثر من 110 أشخاص أخرين، في تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد،