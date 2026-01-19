الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود العراقية السورية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم الاثنين، تعزيز الانتشار على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللواء 25 في الحشد الشعبي عزز انتشاره الميداني على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي خروقات محتملة.

وشملت التعزيزات، وفق البيان، تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – الحسكة، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأمني وضمان حماية الحدود بشكل فعّال.

ويأتي هذا الانتشار، بحسب البيان، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى دعم القوات الأمنية وتعزيز الجهد الاستخباري والميداني، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية ومنع استغلالها من قبل الجماعات الخارجة عن القانون.

وفي بيان منفصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أنه رئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، وبإشراف مباشر من قائد عمليات قاطع الرافدين اللواء ناظم كاظم موسى الساعدي، انطلقت صباح اليوم قوات من قيادة عمليات الرافدين لتعزيز وتأمين الشريط الحدودي العراقي–السوري.

وأوضح البيان أن القوات المشاركة في هذا الواجب شملت اللواء العاشر، ممثلاً بالفوج الأول والفوج الثاني وفوج الإسناد وسرية المغاوير، حيث باشرت بتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن قاطع المسؤولية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية على الحدود ومنع أي محاولات تسلل أو أنشطة معادية.

وأمس الأحد، حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من التعامل مع الأحداث الجارية في سوريا بـ"سذاجة"، مشدداً على ضرورة حماية الحدود والمنافذ وإرسال تعزيزات فوراً لتحقيق ذلك.

وشهدت الأيام الماضية تصاعداً خطيراً في الأحداث السورية ومواجهات مسلحة بين قوات الجيش وقوات سوريا الديمقراطية خلفت عدداً من القتلى والمصابين إلى جانب نزوح آلاف العوائل من المناطق الكوردية في شمال شرق سوريا.

ومساء امس أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن التوصل إلى اتفاق مع "قسد" يقضي بأن تتولى حكومة دمشق إدارة المناطق التي كانت تُدار من قبل قوات سوريا الديمقراطية.