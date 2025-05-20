الحشد الشعبي يتحرك نحو الحدود السورية بتعزيزات جديدة

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، يوم الثلاثاء، عن تعزيز قطعات الحشد على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أكد استمرار عمليات ملاحقة تنظيم "داعش" في عمق الصحراء.

وقال مصلح في تصريح أورده موقع "الحشد الشعبي"، إن قطعات الحشد الشعبي باشرت بالانتشار على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا وجود تنسيق عالي المستوى بين الحشد الشعبي والقطعات الأمنية الأخرى.

وأضاف أن المناطق المتاخمة والقريبة من الحدود العراقية السورية في محافظة الانبار تتمتع باستقرار امني كبير، مشيرا الى عدم تسجيل أي خرق أمني خارجي.

ولفت مصلح الى "استمرار العمليات الأمنية في عمق الصحراء لملاحقة فلول داعش الارهـابي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية تواصل عمليات تأمين تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة".

وكان مصلح قد أعلن في وقت سابق، عن قتل عنصر داعشي وجرح ثلاثة آخرين وتدمير مضافة بكمين محكم في منطقة حوض الكعرة غرب محافظة الانبار، وذلك بعملية نوعية و معلومات استخبارية دقيقة.