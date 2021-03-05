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الحشد الشعبي يعثر على 6 جثث ويدمر 11 وكراً لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-05T12:09:33+0000
الحشد الشعبي يعثر على 6 جثث ويدمر 11 وكراً لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن اللواء 88 من الحشد الشعبي اليوم الجمعة العثور على 6 جثث تعود لعناصر داعش وتدمير 11 وكراً للتنظيم بين صلاح الدين وكركوك.

وقال امر اللواء ونس أحمد الجبارة لوكالة شفق نيوز؛ ان قوات اللواء وضمن عمليات تطهير المناطق الممتدة بين كركوك وصلاح الدين تمكنت من تدمير 11 وكراً لتنظيم داعش في منطقة "وادي الشاي" تحوي اعتدة ومؤن غذائية ومواد لوجستية.

واكد الجبارة العثور على 6 جثث تعود لعناصر داعش قضوا في وقت سابق جراء ضربات جوية أو خلال عمليات قصف سابقة الى جانب تمشيط وتطهير 18 كم ضمن محور اللواء خلال العمليات الامنية في مناطق "الصيادية وأم اللبن"

وأضاف أن اللواء 88 أنجز مهامه الأمنية خلال عمليات ثأر الشهداء بين كركوك وصلاح الدين خلال الـ 48 ساعة الماضية ولازالت دوريات الرصد والمراقبة تواصل البحث والتحري عن اي تحركات او بؤر لتنظيم داعش شرقي صلاح الدين وصولا الى مناطق غربي كركوك".

ويرابط اللواء 88 من الحشد الشعبي في قاطع الفتحة شرقي صلاح الدين والممتد الى حدود اطراف ديالى وكركوك.

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