الحشد الشعبي يعتقل متهماً بتمويل الإرهاب في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، إلقاء القبض على أحد المتورطين بتمويل "التنظيمات الإرهابية" في محافظة الأنبار، بعملية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 57 بالحشد الشعبي، وبواجب مشترك مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المتورطين في تمويل التنظيمات الإرهابية بالعجلات والمعونة اللوجستية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة الأنبار".

وأضافت أن "العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعقب الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المسؤولية"، مؤكدة استمرار قوات الحشد الشعبي في تنفيذ العمليات الاستباقية لضرب أوكار الإرهاب وملاحقة المتورطين بتهديد أمن البلاد.