الحشد الشعبي يعتقل عنصراً بـ"خلية نائمة" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت معاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي، اليوم السبت، اعتقال أحد عناصر "الخلايا النائمة" في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في بيان، إن مفارز مديرية بغداد /المديرية العامة للمعلومات احد توابع معاونية الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على المتهم (ح. ح. ع.) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع ق. ع. بغداد فق ١١ ل٤٤ .

وأشار البيان، إلى أن المتهم يمتلك رقماً احصائياً بما يسمى بودرة التنظيم ومثبتاً بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات وعمل مع التنظيم الإرهابي ضمن قاطع الفلوجة برفقة مجموعة تتألف من خمسة عناصر.