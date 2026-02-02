الحشد الشعبي يعتقل أحد عناصر حزب البعث في الموصل

شفق نيوز- نينوى

القت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، القبض على أحد عناصر حزب البعث المحظور في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الاعتقال نُفذت استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.

وأضاف البيان، أن المتهم، الذي تُشير إليه الأحرف الأولى (م.ب.غ)، جرى اعتقاله خلال عملية أمنية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة وفق السياقات المعتمدة.