الحشد الشعبي يطيح بمستشار "مزيف".. أحد أكبر مزوري الوثائق والهويات

شفق نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء الاثنين، الإطاحة بأحد أكبر مزوري الوثائق والهويات، ينتحل صفة "مستشار" بالهيئة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تنفيذ عملية إلقاء القبض على المتهم جاء بعد استحصال الموافقات القضائية، وورود معلومات دقيقة، وتكثيف الجهد الاستخباري".

وضبطت المديرية، وفقاً للبيان، مجموعة صكوك مزورة في دار المتهم، علاوة على العشرات من الوثائق المزورة، ومنها (سندات عقارية وشهادات ولادة ووفاة ومستمسكات رسمية وصكوك بمبالغ مالية وكتب تبليغ من كاتب العدل ووكالات عامة وشهادات دخول وخروج من المستشفى)".