الحشد الشعبي يطيح بشبكة دولية خطرة لتهريب المخدرات غربي العراق

شفق نيوز/ تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات من تنفيذ عملية استخبارية وصفتها بـ"المعقدة" اطاحت من خلالها بشبكة دولية خطرة لتهريب المخدرات غرب العراق.

وذكر بيان للحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رجال معاونية الاستخبارات والمعلومات الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة نفذوا عملية في غرب العراق تمكنوا خلالها من ضبط 20 كغم من مادة الكريستال المخدرة والتي كانت تهربها شبكة دولية لتجارة المخدرات في دول متعددة الى العراق".

وأضاف أن العملية الدقيقة استغرقت عدة أسابيع وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود منها وضرب الشبكة التي هددت العراق وأمنه وعملت على تقويض مصادر قوته واستهداف شبابه.